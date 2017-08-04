Грязная вода привела к распространению инфекционных заболеваний в армянской армии

БАКУ /Trend/ - Грязная вода стала причиной распространения инфекционных заболеваний в армянской армии.

Одной из самых большим проблем армянской армии, находящейся на оккупированной Вооруженными силами Армении азербайджанской территории, является плачевное состояние снабжения солдат питьевой водой.

На днях среди солдат, пользующихся сточными водами из-за нехватки чистой питьевой воды в прифронтовых подразделениях одной из воинских частей в Мадагизе, распространились инфекционные болезни.

Несмотря на карантинные меры, возникли серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащего Арама Аракеляна, и он в тяжелом состоянии был помещен в военный госпиталь в Ханкенди.

Несмотря на то, что инцидент скрывается от общественности, "министр сельского хозяйства" самопровозглашенной "НКР" Арам Мхоян провел чрезвычайное совещание по обеспечению воинских частей питьевой водой с участием "первого заместителя начальника управления окружающей среды и природных ресурсов" Артура Габриэляна и местного "военного командования".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)