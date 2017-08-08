На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении планируется очередной мониторинг

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 9 августа 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.