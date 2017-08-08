Руководство Армении должно быть привлечено к уголовной ответственности в связи с обстрелом мирного населения Азербайджана - Аурелия Григориу

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении должно быть привлечено к уголовной ответственности в связи с обстрелом мирного населения Азербайджана, сказала Trend во вторник председатель Общественной палаты Молдовы, политический деятель Аурелия Григориу, комментируя последнюю атаку армянских ВС против мирного населения Азербайджана.

«Я считаю, что Минская группа ОБСЕ в первую очередь должна высказаться и осудить эти действия. Они должны сделать предупреждение стороне, которая нарушает режим прекращения огня. Мировое сообщество также должно осудить это событие. Эти действия, связанные с обстрелом мирного населения, не должны оставаться без внимания мирового сообщества», - сказала она.

Григориу отметила, что люди, которые совершают такие противоправные действия, должны быть привлечены к международной уголовной ответственности.

«Также вопрос привлечения к уголовной ответственности нужно поднять в отношении руководства Армении, поскольку такие действия ВС Армении производятся только с разрешения главнокомандующего», - добавила она.

В результате обстрелов Арменией населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренного обстрела гражданских лиц 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамин Юсифов, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Еще раз заявляем, что ответственность за шаги, которые должен будет предпринять Азербайджан для предотвращения провокаций и атак Армении, в полной мере возлагается на Армению", - сказал Гаджиев.

(Автор: Ляман Зейналова)