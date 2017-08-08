Армянские ВС продолжают атаки против азербайджанских детей

8 августа 2017 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пока мировое сообщество занято вопросом ослабления влияния России в регионе Южного Кавказа, армянские ВС продолжают атаки против мирных азербайджанских граждан, в том числе, детей.

В результате армянских обстрелов населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренному обстрелу гражданских лиц, 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамин Юсифов, говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Еще раз заявляем, что ответственность за шаги, которые должен будет предпринять Азербайджан для предотвращения провокаций и атак Армении, в полной мере возлагается на Армению", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Очередной инцидент на линии соприкосновения доказывает, что пока мировое сообщество не принимает никаких мер в отношении Армении и не настаивает на выводе ее войск, с оккупированных территорий Азербайджана, что является главным условием снижения напряженности, атаки на мирное население Азербайджана будут продолжаться, и люди будут страдать и гибнуть. Кровавые преступления Армении еще раз подтверждают важность изменения статус-кво, который является причиной убийства безвинных людей.

Мировое сообщество должно приступить к применению санкций, если не может путем уговоров вернуть Армению к конструктивному поведению. Баку не раз заявлял, что воздействовать на Ереван можно только путем давления, так как основная его цель - предотвратить урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Международные институты должны помочь Азербайджану восстановить безопасность и прекратить огонь на линии фронта.

Очевидно, что, если резолюции Совета Безопасности ООН по азербайджано-армянскому конфликту не будут выполнены и оккупационные войска Армении не будут, наконец выведены с азербайджанских территорий, в регионе Южного Кавказа по-прежнему будут жертвы среди гражданского населения.

Напомним, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По этим фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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