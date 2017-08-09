Без реального политического давления на Армению ситуация вокруг Нагорного Карабаха не изменится – швейцарский эксперт по конфликту

БАКУ /Trend/ - Путем использования лишь дипломатического языка и без реального политического давления изменения ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования не будет, сказал Trend в среду эксперт по нагорно-карабахскому конфликту из Швейцарии, автор книги «Забытый конфликт» Андре Видмер, комментируя очередную атаку армянских ВС 7-го августа против гражданского населения Азербайджана.

В результате обстрелов Арменией населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренного обстрела гражданских лиц 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамиль Юсибов.

«К сожалению, в тени войн в Сирии, Ираке, Йемене и Украине и северокорейского кризиса карабахский конфликт как будто забыт международным сообществом. Похоже, что даже после эскалации в апреле 2016 года некоторые ключевые игроки, такие как Россия и США, не желают вкладывать достаточно энергии и усилий для решения конфликта», - считает Видмер.

По-прежнему около 20 процентов территории Азербайджана находится под армянской оккупацией, а около миллиона беженцев не могут вернуться в свои дома, и эта ситуация неприемлема, сказал эксперт.

По мнению Видмера, ключи от решения этого конфликта у Москвы: у России есть экономическая и политическая сила, чтобы вынудить Армению прекратить оккупацию.

«Первым шагом может стать освобождение оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха и возвращение беженцев в свои дома. Но я думаю, что, к сожалению, Россия действительно не заинтересована в решении конфликтов на постсоветском пространстве», - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)