Без реального политического давления на Армению ситуация вокруг Нагорного Карабаха не изменится – швейцарский эксперт по конфликту

9 августа 2017 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Путем использования лишь дипломатического языка и без реального политического давления изменения ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования не будет, сказал Trend в среду эксперт по нагорно-карабахскому конфликту из Швейцарии, автор книги «Забытый конфликт» Андре Видмер, комментируя очередную атаку армянских ВС 7-го августа против гражданского населения Азербайджана.

В результате обстрелов Арменией населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренного обстрела гражданских лиц 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамиль Юсибов.

«К сожалению, в тени войн в Сирии, Ираке, Йемене и Украине и северокорейского кризиса карабахский конфликт как будто забыт международным сообществом. Похоже, что даже после эскалации в апреле 2016 года некоторые ключевые игроки, такие как Россия и США, не желают вкладывать достаточно энергии и усилий для решения конфликта», - считает Видмер.

По-прежнему около 20 процентов территории Азербайджана находится под армянской оккупацией, а около миллиона беженцев не могут вернуться в свои дома, и эта ситуация неприемлема, сказал эксперт.

По мнению Видмера, ключи от решения этого конфликта у Москвы: у России есть экономическая и политическая сила, чтобы вынудить Армению прекратить оккупацию.

«Первым шагом может стать освобождение оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха и возвращение беженцев в свои дома. Но я думаю, что, к сожалению, Россия действительно не заинтересована в решении конфликтов на постсоветском пространстве», - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к постоянным нарушениям международного права Арменией - европарламентарий
Нагорно-карабахский конфликт 8 августа 15:42
Необходимо решительно осудить армянскую агрессию и ввести санкции против Армении - французский сенатор
Нагорно-карабахский конфликт 8 августа 15:29
Армянские ВС продолжают атаки против азербайджанских детей
Нагорно-карабахский конфликт 8 августа 15:21
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении планируется очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 8 августа 10:06
Тегеран предупредил Ереван по поводу привлечения третьих сил в регион нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 7 августа 17:12
Кому нужны неуместные спекуляции на тему вмешательства Турции и России в нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 14:16
Член общины Нагорного Карабаха выступил с опровержением статьи EUobserver
Нагорно-карабахский конфликт 3 августа 17:46
Для разоблачения армянской лжи о Нагорном Карабахе достаточно провести там перепись населения - эксперт (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 2 августа 16:13
"The Jerusalem Post", после визита израильского министра в Ереван, опубликовал статью об агрессии Армении против Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 1 августа 10:12
Армения заявила, что может купить оружие у Израиля, но не уточнила, на какие деньги
Нагорно-карабахский конфликт 27 июля 13:39
Проармянский конгрессмен настаивает на помощи НПО, обучающей армянских оккупантов минировать азербайджанские территории
Нагорно-карабахский конфликт 27 июля 12:22
Омбудсмен Армении справедливо констатирует провал армянской дипломатии
Нагорно-карабахский конфликт 26 июля 13:13
Ереван заселяет сирийских армян на оккупированные территории, не тратя финпомощь Запада на их благоустройство
Нагорно-карабахский конфликт 25 июля 13:21
Омбудсмена Армении должно волновать убийство азербайджанского ребенка, а не мифические обстрелы армянских сел
Нагорно-карабахский конфликт 25 июля 10:59
Минобороны Армении финансирует обучение азербайджанскому языку будущих диверсантов
Нагорно-карабахский конфликт 22 июля 12:51
Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана - посол
Нагорно-карабахский конфликт 20 июля 18:38
Место встречи президентов Азербайджана и Армении не определено – МИД РФ
Нагорно-карабахский конфликт 20 июля 15:00
Приговор Лапшину: достаточно мягкий, учитывая провокационные действия блогера, достаточно жесткий, чтобы стать уроком другим
Нагорно-карабахский конфликт 20 июля 12:24