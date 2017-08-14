Американские эксперты предупреждают о рисках обострения ситуации на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Американские эксперты в последнее время все чаще стали призывать правительство Дональда Трампа обратить внимание на стратегический регион Южного Кавказа.

Вашингтон должен помнить о важности укрепления мира и безопасности на беспокойном Южном Кавказе, пишет в статье, опубликованной авторитетным изданием «The Hill», профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США Стивен Бланк.

По прошествии уже более 20 лет Минская группа, созданная Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, практически ничего не сделала, а риск возобновления войны в Нагорном Карабахе неуклонно растет вместе с качеством оружия, которое покупается обеими сторонами, пишет Бланк.

По его мнению, предотвращение возобновления военных действий в нагорно-карабахском регионе очень важно и в интересах Америки. При этом, как подчеркивает эксперт, не всегда и не все посредники прилагают усилия к решению затяжного армяно-азербайджанского конфликта.

Как считает Бланк, война между Арменией и Азербайджаном затронет сразу несколько стран региона, включая Турцию и Россию.

"Это не праздные спекуляции. Уровень насилия и количество инцидентов в Нагорном Карабахе и вокруг него неуклонно росли в последние годы, но ничего не было сделано, чтобы остановить дрейф к новой войне", - пишет Бланк.

Бланк - не единственный западный эксперт, кто связывает риск возобновления конфликта на Южном Кавказе с энергетическими проектами региона.

По мере того, как продвигается проект строительства совместного трубопровода Азербайджана с Турцией из Баку через Анатолию на Балканы и Адриатическое море, Россия делает все возможное, чтобы не допустить энергетического соперничества на Балканах, считает эксперт, добавляя, что США должны в этой ситуации продвигать собственные интересы и интересы государств, которые хотят работать с Вашингтоном.

"Вместо того, чтобы терпеть бездействие Минской группы, Вашингтону следует начать посредничество в нагорно-карабахском конфликте. Во-вторых, мы должны четко заявить о поддержке беспрепятственного потока углеводородов из Азербайджана в Европу, а также более свободных и более диверсифицированных маршрутов энергоснабжения Европы", - пишет Бланк.

По мнению эксперта, пренебрежение к региону не продвигает американские интересы и не способствует региональной безопасности, потому нужно сделать все, чтобы отойти от этого пренебрежения и помочь странам региона.

(Автор: Эльмира Таривердиева)