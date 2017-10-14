Турция должна начать юридические процедуры в отношении своих граждан, незаконно пересекших госграницу Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции должно приступить к юридическим процедурам в отношении своих граждан, незаконно пересекших государственную границу Азербайджана. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По словам депутата, совершив этот шаг, правительство Турции тем самым предостережет своих граждан, желающих посетить Карабах, от совершения таких незаконных шагов.

Депутат подчеркнул, что участие граждан Турции в мероприятии, которое было проведено на оккупированных азербайджанских территориях, является неуважением, как к Азербайджану, так и к Турции. «Посещение группой турецких граждан оккупированных армянами азербайджанских территорий, их участие в проведенных там мероприятиях, где они выступали с направленными против Азербайджана высказываниями, оскорбительно и для самой Турции. Азербайджан и Турция - братские государства. Верю, что Турция скоро передаст этих лиц Азербайджану», - сказал Гусейнов.

22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)