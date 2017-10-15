Поставка Россией вооружения Армении угрожает безопасности региона - политолог

15 октября 2017 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поставка Россией вооружения Армении угрожает безопасности региона и еще более стимулирует рост напряженности, сказал Trend политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, обеспечивая Армению вооружением, Россия показывает свое желание превратить ее в свой форпост. Он также считает, что это противоречит принципам дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

Садыхов отметил, что сейчас для стран-сопредседателей МГ ОБСЕ главным вопросом должно быть освобождение оккупированных азербайджанских территорий.

"Армения, уже долгие годы, держит под оккупацией азербайджанские земли и Россия прекрасно знает об этом. В данном случае, соседская страна должна активизировать шаги именно в этом направлении в качестве посредника. Армения неоднократно предъявляла территориальные претензии многим странам. Вражеская страна сейчас уже претендует на территории Азербайджана, Турции и Грузии", - сказал Садыхов.

Россия, предоставляя Армении кредит на сумму 100 миллионов долларов США на покупку вооружения, нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и не соблюдает принципа нейтралитета, который имеет первостепенное значение для справедливого разрешения конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Azernews Newspaper
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