Вопрос территориальной целостности Азербайджана берется за основной принцип переговоров - депутат

БАКУ /Trend/ - Саммит Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна в Женеве является дипломатическим успехом Азербайджана, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что Армения выдвигала невозможные условия для проведения переговоров с Азербайджаном по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, однако, сама же отказалась затем от этих условий и пошла на переговоры. «Если брать в целом, позиция Азербайджана принимается. С другой стороны, Азербайджан неоднократно заявлял, что пойдет на переговоры, если будет конкретное предложение, а также при наличии конструктивной позиции армянской стороны. Достижение президентами договоренности о продолжении переговоров и принятии шагов по снижению напряженности показывает, что в переговорах вопрос территориальной целостности Азербайджана берется за основной принцип, и Армения понимает, что сегодня продолжение курса на оккупацию, в первую очередь, является большим ударом по ее интересам», - сказал Мирзазаде.

Депутат добавил, что пока армянские войска находятся на азербайджанской территории, Армения будет свидетельницей ослабления своей государственности и все большего увеличения проблем. «В любом случае Армения неоднократно после переговоров предпочитала нарушать достигнутые договоренности, и ближайшее будущее покажет, насколько она готова к конструктивным шагам», - сказал Мирзазаде.

Отметим, что 16 октября в Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении. В совместном заявлении министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, распространенном по итогам встречи, было отмечено, что встреча прошла конструктивной обстановке. Президенты Азербайджана и Армении договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск. Сопредседатели выразили удовлетворение этими переговорами, проведенными после длительного перерыва. Они сохраняют готовность к работе со сторонами для решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем, посредством переговоров. В качестве очередного шага сопредседатели проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел обеих стран.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)