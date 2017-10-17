Слушания по Нагорному Карабаху в Хельсинкской комиссии служат интересам Армении - депутат

17 октября 2017 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Слушания по Нагорному Карабаху, которые Хельсинкская комиссия планирует провести 18 октября, служат лишь интересам Армении, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров.

«Имя Кристофера Смита, который руководит Хельсинкской комиссией, очень хорошо нам знакомо. Он занимает проармянскую позицию и стал инструментом в руках армянского лобби и диаспоры. Кристофер Смит продемонстрировал очень большую активность при разработке и принятии 24 октября 1992 года 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», согласно которой правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Он также демонстрировал очень большую активность на международной арене, в парламентах отдельных государств в вопросе признания т.н. «геноцида армян». Вся его деятельность направлена против Азербайджана и Турции, и на защиту интересов Армении», - сказал Насиров.

По его словам, сейчас же главной целью проведения слушаний по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в Хельсинкской комиссии, в первую очередь, является добиться выделения большего объема финансовой помощи для Армении и созданного ею сепаратистского режима, укрепить его позиции и в целом максимально сохранить статус-кво в процессе урегулирования конфликта. Депутат отметил, что эта деятельность нацелена также и на то, чтобы в совершенно иной форме представить Азербайджан на международной арене и в целом продемонстрировать позицию, противоречащую реалиям и служащую интересам Армении. "Для Азербайджана эти события не новы. Азербайджанская общественность очень хорошо знает, что представляют собой эти силы. Эти силы не хотят развития Азербайджана, общественно-политической стабильности и безопасности в стране. Их цель – создать хаос в стране. Но их намерения никогда не осуществятся. Азербайджанский народ прекрасно знает, что эти слушания служат только интересам Армении», - сказал Насиров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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