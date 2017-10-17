У Армении нет возможности авансировано платить за оружие - эксперт

БАКУ /Trend/ - На днях Россия предоставила Еревану государственный экспортный кредит для финансирования поставок военной техники на сумму 100 миллионов долларов.

Поступок Москвы является довольно противоречивым и даже нарушающим обязательства страны в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, занимающейся мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

“Как известно, Россия поставляет оружие Армении фактически по внутренним ценам в рамках Договора о коллективной безопасности, и это правило касается всех стран- участниц этого договора. Россия также вполне успешно торгует оружием и с Азербайджаном”, - сказал Trend во вторник военный аналитик, шеф-редактор российского онлайн-портала “Ежедневный журнал” Александр Гольц.

Говоря о политике России касательно нагорно-карабахского конфликта, Гольц отметил, что Москва пытается повторить британскую политику 19-го века, когда британское оружие, как правило, поставлялось обеим конфликтующим странам с целью поддержать баланс между ними, чтобы в конечном итоге последнее слово во всех этих конфликтах оставалось за Британией. Подобную политику Россия, по-видимому, осуществляет по отношению к Азербайджану и Армении.

“Торговля оружием, наверное, самый политизированный вид торговли. В итоге страна, продающая оружие, оказывает серьезное влияние на политику страны, закупающей это оружие. Предоставление нового кредита Армении, повторюсь, стимулировано поддержанием баланса, чтобы ни одна сторона не думала о своем военном превосходстве над другой”, - сказал Гольц.

По его словам, у Армении нет возможности авансировано платить за оружие, и Россия выделением кредита фактически оплатила расходы своих же заводов по производству оружия.

“Мы помним, что Азербайджан провел довольно успешную военную операцию в 2016 году. Россия тогда одной из первых подключилась к миротворческим процессам по предотвращению военных действий, так как вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией был бы крахом всей закавказской политики России”, - сказал Гольц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)