Председательство Австрии в ОБСЕ выразило готовность поддерживать усилия по достижению мира в нагорно-карабахском конфликте

17 октября 2017 21:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председательство Австрии в ОБСЕ внимательно следило за встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна, прошедшей в Женеве 16 октября под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении председательства, распространенном во вторник на сайте ОБСЕ.

«Мы рады видеть новый импульс и приверженность президентов принятию мер для активизации переговорного процесса и поиску дополнительных шагов для снижения напряженности на линии соприкосновения войск», - говорится в заявлении.

В заявлении выражена надежда на то, что возобновление Арменией участия в переговорах будет отражено в конкретных шагах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Председательство также выразило готовность поддерживать усилия по достижению мира.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Azernews Newspaper
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