Саргсян не имеет личного мнения как президент - депутат

18 октября 2017 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Президент Армении Серж Саргсян не способен проводить независимую политику, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Рзаев.

Он отметил, что Саргсян всегда действовал и будет действовать по указке своих покровителей. «Это не впервые, когда Саргсян лжет и не держит своего слова. Так было и раньше. Потому что он говорит не от своего лица, а по указке других, потому что он не признается как глава государства. Всем известно, кто покровительствует Армении и кто мешает урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Саргсян не имеет собственного мнения как президент, им все время управляют со стороны», - сказал Рзаев.

Отметим, что 16 октября в Женеве прошел саммит Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан достиг экономического развития благодаря успешной политике - депутат
Политика 11 октября 14:24
Армения предаст Россию, как только найдет нового покровителя - азербайджанский депутат
Политика 22 августа 21:45
В Азербайджане проводятся последовательные меры для развития регионов - депутат
Политика 5 августа 13:14
Поддержка некоторыми ведущими странами оккупационной политики Армении создает условия для осуществления ею провокаций - депутат
Политика 5 июля 19:58
Реформы под руководством Президента Азербайджана придадут большой импульс развитию ненефтяного сектора - депутат
Политика 18 апреля 17:00
Развитие аграрной сферы очень важно для экономики Азербайджана - депутат
Политика 11 апреля 15:28
Выполнение задач, поставленных Президентом Азербайджана на республиканском совещании, поспособствует развитию хлопководства - депутат
Политика 30 марта 12:39
Успешная реализация курса Президента Азербайджана зависит от каждого из нас - депутат
Политика 10 октября 2016 14:59
Президент Ильхам Алиев уделяет постоянное внимание развитию предпринимательства в стране - депутат
Общество 13 июля 2016 17:32
Распоряжение о помиловании в Азербайджане - пример гуманизма главы государства - депутат
Общество 18 марта 2016 12:33
Азербайджан должен снизить зависимость от импорта - депутат
Общество 14 января 2016 13:28
Армянские власти продались – азербайджанский депутат
Политика 19 октября 2015 19:30
Совет Европы грубо нарушает международное право - азербайджанский депутат
Политика 8 октября 2015 09:57
Депутат о международном давлении на Азербайджан
Политика 28 июля 2015 15:24
Провокации против Азербайджана совершаются в преддверии крупных международных мероприятий - депутат
Политика 26 марта 2015 15:48
Развитие Турции и Азербайджана не в интересах таких организаций, как Freedom House - депутат
Политика 13 марта 2015 17:03
Международные организации и европейские страны всегда занимали проармянскую позицию - депутат
Политика 1 декабря 2014 21:23
Слова нескольких оппозиционеров не могут бросить тень на внешнюю политику Азербайджана - депутат
Политика 28 ноября 2014 16:09