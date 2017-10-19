ВС Армении нарушили режим прекращения огня 137 раз за сутки

19 октября 2017 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 137 раз, сообщает в четверг минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Джафарли Газахского района, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 122 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 18 октября 10:54
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 7 октября 09:57
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 4 октября 10:02
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 120 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 2 октября 10:03
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 158 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 30 сентября 10:25
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 134 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 29 сентября 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня около 140 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 28 сентября 09:45
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 130 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 27 сентября 09:30
Армения продолжает пулеметный обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 24 сентября 09:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 96 раз
Нагорно-карабахский конфликт 10 сентября 09:32
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 135 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 2 сентября 09:58
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 122 раза
Нагорно-карабахский конфликт 28 августа 09:44
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 118 раз
Нагорно-карабахский конфликт 27 августа 09:32
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 150 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 25 августа 09:49
В вооруженных силах Армении зарегистрированы очередные преступления
Нагорно-карабахский конфликт 22 августа 15:33
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 127 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 20 августа 09:44
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 19 августа 09:40
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 августа 10:01