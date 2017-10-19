Автономия Трентино-Альто-Адидже в Италии может стать моделью для автономного статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Модель автономии Трентино-Альто-Адидже в Италии может стать одной из успешных моделей для изучения в контексте автономного статуса Нагорно-Карабахского региона в составе Азербайджана.

Как сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана, об этом сказал глава пресс-службы министерства Хикмет Гаджиев в интервью главному исследователю мозгового центра Nodo di Gordio Андреа Марчильяно.

Официальный представитель МИД в интервью коснулся перспектив развития сотрудничества с Евросоюзом и Италией. Говоря в этом контексте о тесной связи Азербайджана с Европой, его важной роли в борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, экстремизмом и радикализмом, вкладе в энергетическую безопасность Европы, Гаджиев отметил, что Азербайджан является «естественным партнером» Евросоюза, в том числе и Италии.

Глава пресс-службы подчеркнул, что ведутся интенсивные переговоры по завершению соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС и что это соглашение сыграет важную роль в развитии всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в предстоящие годы.

Отвечая на вопрос о шагах, которые могут быть предприняты для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Гаджиев сказал, что политико-правовые основы урегулирования конфликта и шаги, которые необходимо предпринять, известны.

«Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции в связи с разрешением конфликта, еще раз подтверждая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, требуют полного и безоговорочного вывода войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - сказал официальный представитель МИД.

Что касается вклада, который Италия может внести в урегулирование конфликта, то Гаджиев сказал, что модель автономии Трентино-Альто-Адидже в Италии может стать одной из успешных моделей для изучения в контексте автономного статуса Нагорно-Карабахского региона в составе Азербайджана. Учитывая членство Италии в Минской группе ОБСЕ и то, что в следующем году председательство в ОБСЕ перейдет к Италии, изучение этой модели в рамках Минской группы и опыта Италии могло бы быть очень полезным.

В ходе интервью Гаджиев также коснулся таких вопросов, как диверсификация экономики Азербайджана, развитие ненефтяного сектора, стабилизация цен на нефть на мировом рынке.

Интервью опубликовано в авторитетной итальянской газете İl Giornale.

Итальянская северо-восточная область Трентино-Альто-Адидже является автономией в составе Итальянской республики и обладает специальным статусом для национального меньшинства. С административной точки зрения она делится на две автономные провинции Трентино и Больцано (Южный Тироль), где большинство жителей говорят на немецком языке.



В нынешнем виде статус автономии Трентино-Альто-Адидже действует с 1972 года. Представители области выбираются в национальный парламент Италии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)