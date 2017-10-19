Решить нагорно-карабахский конфликт невозможно без уважения суверенитета Азербайджана - Уорлик

БАКУ /Trend/ - Решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт невозможно без уважения суверенитета Азербайджана.

Об этом сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик на брифинге, посвященном нагорно-карабахскому конфликту, организованном Хельсинкской комиссией Конгресса США.

Он отметил, что риск эскалации больше, чем когда-либо, и необходимо удвоить усилия для достижения прочного мира.

По словам Уорлика, задача состоит в том, чтобы найти пути устранения разногласий между сторонами конфликта и обеспечить мир и стабильность в регионе.

Говоря о преимуществах достижения мирного урегулирования конфликта, он отметил, что в результате достижения мира Армения выиграет от открытия границ, большей безопасности и новых возможностей для взаимодействия со своими соседями, а Азербайджан устранит препятствия для своего рост в качестве игрока на мировой арене.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)