Кроме Мадридских принципов, нет другого варианта решения нагорно-карабахского конфликта - депутат

БАКУ /Trend/ - Брифинг на тему «В Нагорном Карабахе не должна допускаться полномасштабная война: роль США и ОБСЕ», который прошел 18 октября в здании “Rassel” Сената США, больше был нацелен на пропаганду Армении и получение от США еще большей помощи для Армении. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

Именно поэтому, по его словам, на мероприятие были приглашены люди, занимающие такую позицию, и выступления были в этом направлении.

«Тем не менее со стороны экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США посла Джеймса Уорлика и других прозвучали близкие к объективности высказывания, суть которых в том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках норм международного права и проблеме должен быть поэтапно положен конец», - сказал Мирзазаде.

По его словам, поэтапный план заключается в выводе армянских вооруженных сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов Азербайджана, открытии Лачинского коридора, предоставлении временного статуса Нагорному Карабаху.

«Принципы эти предложены и неоднократно обсуждались. И то, что они повторно прозвучали на брифинге, проведенном в США, еще раз показывает, что, кроме этих принципов, другого пути решения этой проблемы нет. Азербайджан не согласится с другим вариантом. Армения же, продолжая оставаться на прежней позиции, еще больше усугубит свое тяжелое положение», - сказал депутат.

Отметим, что на вышеуказанном брифинге, состоявшемся 18 октября, выступил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посол Джеймс Уорлик, который подчеркнул, что шесть элементов, опирающихся на Мадридские принципы, должны быть неотъемлемой частью мирного соглашения и приниматься одним пакетом.

Первый элемент заключается в предоставлении временного статуса Нагорному Карабаху. Его окончательный юридический статус в будущем будет определен в результате волеизъявления при взаимном согласии сторон.

Второй элемент предусматривает предоставление временного статуса территории в пределах административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, не контролируемой официальным Баку, и обеспечивает минимальные гарантии безопасности и самоуправления в этот период.

Третий элемент заключается в том, что оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана, так как без уважения суверенитета Азербайджана урегулирование быть не может.

Четвертый элемент предусматривает существование "Лачинского коридора", соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Он должен быть достаточно широким для передвижения, но не охватывать весь Лачинский район.

Пятый элемент заключается в предоставлении права на возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в прежние места их постоянного проживания.

И, наконец, шестой элемент предусматривает международные гарантии безопасности, в том числе миротворческую операцию.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)