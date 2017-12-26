Кыргызстан поддержал пункт Исламабадской декларации о нагорно-карабахском конфликте

26 декабря 2017 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан поддержал пункт Исламабадской декларации об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, сообщают во вторник кыргызские СМИ.

Сообщается, что Кыргызстан недавно направил дипломатическую ноту в Секретариат Организации экономического сотрудничества, где говорится о присоединении страны к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ECO), который состоялся в марте этого года в Исламабаде.

Это означает, что Кыргызстан поддерживает пункт декларации об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и урегулировании этого конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что первого марта в Исламабаде состоялся XIII саммит Организации экономического сотрудничества, на котором было принято итоговое заявление о том, что наличие конфликтов на пространстве организации тормозит экономическое развитие и сотрудничество.

Но в то время Кыргызстан отказался присоединиться к этой декларации.

В итоговом заявлении глав государств организации выражалась обеспокоенность тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский конфликт, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональному и в более широком формате сотрудничеству.

В заявлении отмечается важность приложения усилий для урегулирования этих конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран.

В документе также нашел отражение фактор внешней оккупации.

В то время МИД Азербайджана выразило свою обеспокоенность позицией Кыргызстана. Комментируя такой подход Бишкека, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал Trend, что позиция Кыргызстана, не присоединившегося к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества абсолютно непонятна.

«В итоговом заявлении государства-члены открыто заявили о том, что развитие, мир и безопасность в регионе напрямую связаны с устойчивым развитием и стабильностью. В целом органическая связь экономического развития и регионального сотрудничества с миром и безопасностью - принятый всем международным сообществом принцип и это составляет основу концепции устойчивого развития ООН. Поэтому позиция Кыргызстана абсолютно непонятна», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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