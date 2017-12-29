Вице-спикер парламента Армении вновь продемонстрировал политнеграмотность и популизм - МИД Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Очевидно, что вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов пытается принять эстафету у замминистра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна по бредовым выступлениям. В каждом своем обращении Шармазанов вновь демонстрирует юридическую и политическую неграмотность, то, что занимается популизмом, направленным только на ограниченное внутреннее потребление. В некоторых вопросах Шармазанова необходимо просветить.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в пятницу Trend, комментируя обращение вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова.

«В международном праве принцип uti possidetis определяет, что в случае обретения государством независимости должны уважаться его существующие границы. В отношении границ бывших союзных республик, ставших независимыми после распада СССР, в том числе Азербайджанской и Армянской ССР, был применен принцип uti possidetis. 18 июля 1988 года Президиум Верховного совета СССР еще раз подтвердил, что Нагорный Карабах остается в составе Азербайджанской ССР. 10 января 1990 года Президиум Верховного совета СССР на основании Конституции СССР счел незаконными решения Верховного совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. После этнической чистки в результате агрессивного сепаратизма против коренного азербайджанского населения, проживавшего в НКАО Азербайджанской ССР, 10 декабря 1991 года был проведен незаконный и нелигитимный «референдум» с участием только армянского населения Нагорного Карабаха. Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года, на который армянская сторона пытается необоснованно сослаться, определил специальные процедуры при отделении республик", - сказал Гаджиев.

Таким образом, по его словам, на конституциональном уровне было доказано, что попытки правовой системы бывшего СССР в одностороннем порядке вывести Нагорный Карабах из состава Азербайджанской ССР путем агрессивного сепаратизма без согласия Азербайджана имели незаконный характер, после обретения Арменией и Азербайджаном независимости территориальные претензии к Азербайджану и агрессивный армянский сепаратизм обрели форму открытой войны, и армянская сторона оккупировала азербайджанские территории и совершила на них кровавую этническую чистку.

"Согласно Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года о создании СНГ Армения и Азербайджан как бывшие республики СССР приняли обязательство «об уважении территориальной целостности и признании неприкосновенности границ друг друга». Теперь Армения пытается отрицать это обязательство. В четырех резолюциях СБ ООН, принятых в 1993 году, еще раз подтверждены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, неприемлемость изменения границ с применением силы, в том числе то, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, а также требуется незамедлительный и полный вывод армянских войск со всех оккупированных азербайджанских территорий. Армянская пропаганда, вновь умышленно фальсифицируя историю, искажает протокол заседания Кавказского бюро ЦК Компартии России от 5 июля 1921 года. Хотелось бы напомнить Шармазанову и его коллегам, что в этом протоколе отмечено, что Нагорный Карабах остается в составе Азербайджанской ССР и Нагорному Карабаху предоставлена областная автономия с административным центром в городе Шуша. Претензии Армении к Нагорно-карабахскому региону Азербайджана не имеют никаких исторических, правовых, политических и моральных оснований. Вымышленный режим, созданный на оккупированных армянской стороной территориях Азербайджана, является результатом агрессии, оккупации и кровавой этнической чистки. Шармазанов и подобные ему должны, наконец, понять, что цивилизованный мир никогда не может признать легитимной ситуацию, возникшую в результате применения силы. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана будут обеспечены в рамках международно признанных границ», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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