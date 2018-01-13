Поддержка Турцией Азербайджана в карабахском конфликте соответствует международному праву – посол

БАКУ /Trend/ - Поддержка Турцией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте соответствует международному праву, сказал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим в интервью Daily Sabah.

«Многие ошибочно считают, что Турция поддерживает Азербайджан на международном уровне только потому, что они являются братскими странами. Это правда. Мы братские страны, но люди забывают, что Турция принимает решения и проводит свою политику на основе международного права и строго придерживается международных законов. Турция играет большую роль в качестве ответственного международного игрока», - сказал дипломат.

Посол отметил, что Турция имеет четкую позицию по вопросу решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Позиция Турции по этому вопросу заключается в том, что конфликт должен быть решен на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, добавил Хазар Ибрагим.

«Армянская агрессия против Азербайджана, оккупация 20 процентов территорий Азербайджана являются проблемой не только для нас, но и для всего региона. Этот конфликт препятствует полноценному региональному сотрудничеству и подрывает безопасность. Это также является глобальной проблемой», - сказал посол.

Ибрагим также подчеркнул, что политика Турции в отношении нагорно-карабахского конфликта заметна на каждой международной платформе.

«Турция активно проводит эту политику везде, будь то Организация исламского сотрудничества (ОИС) или ООН», - добавил он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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