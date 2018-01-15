Азербайджан приветствует заявление Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта

15 января 2018 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом в понедельник заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции, посвящённом итогам 2017 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта.

"Мы ожидаем, что и в этом году от Азербайджана и Армении будут поступать какие-то позитивные импульсы в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Сейчас главное сделать дополнительные шаги для стабилизации ситуации на линии соприкосновения",- сказал Лавров. Это, по его словам, также будет способствовать переходу к политическому урегулированию. "Решить этот вопрос раз и навсегда одним документом невозможно. В этом вопросе нужен поэтапный подход. Этот поэтапный подход покажет, что возможно сделать сейчас, определит пути, где нужны дополнительные обсуждения в связи с итоговым урегулированием конфликта и статусом Нагорного Карабаха. То есть, дело за сторонами конфликта», - сказал российский министр.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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