В результате грубого нарушения Арменией режима прекращения огня погиб азербайджанский солдат

19 января 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в ходе перестрелки с противником погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Манафов Ибрагим Мёхсюм оглу.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в пятницу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мобильная группа НАТО проводит учебный курс в Баку (ФОТО)
Общество 6 декабря 2017 18:01
Азербайджан избран членом Международного комитета военной медицины
Общество 4 декабря 2017 20:14
ВВС Азербайджана провели тактические учения
Политика 24 ноября 2017 20:10
В ВМС Азербайджана проведен очередной этап командно-штабных военных игр (ФОТО)
Политика 18 ноября 2017 15:49
Азербайджан и Узбекистан подписали план двустороннего военного сотрудничества (ФОТО)
Политика 16 ноября 2017 15:34
В одной из воинских частей Азербайджана проведены учения с боевыми стрельбами (ФОТО)
Политика 4 ноября 2017 13:35
ВС Армении совершили провокацию на госгранице с Азербайджаном
Общество 2 ноября 2017 17:13
Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в военной сфере
Общество 26 октября 2017 18:00
Министерства обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Политика 21 октября 2017 17:09
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части войск ПВО (ФОТО)
Общество 20 октября 2017 19:42
Азербайджан, Турция и Грузия обсудят сотрудничество в обеспечении региональной стабильности
Политика 17 октября 2017 09:40
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 2017 10:43
Министерства обороны Азербайджана и Беларуси подписали план сотрудничества на 2018 г. (ФОТО)
Политика 9 октября 2017 17:37
Министр обороны Турции примет участие в церемонии закрытия военных учений в Азербайджане
Политика 26 сентября 2017 17:44
В учениях “TurAz Qartalı - 2017” участвуют боевые вертолеты (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 22 сентября 2017 16:40
Министр обороны Азербайджана проверил уровень готовности мобилизационных ресурсов военных соединений (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 20 сентября 2017 16:40
Военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 19 сентября 2017 14:51
В Баку состоялась встреча начальников генештабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
Политика 7 сентября 2017 16:51