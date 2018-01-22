Индия поддерживает переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Индия поддерживает переговоры, проводимые по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сказал Trend посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Дипломат отметил, что наиболее верным путем для решения подобных конфликтов являются мирные переговоры.

«Мы поддерживаем эти переговоры, проводимые при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Индия всегда поддерживала принципы территориальной целостности и суверенитета", - сказал Рана.

Дипломат выразил надежду своей страны на то, что конфликт будет урегулирован, и в регионе наступит мир.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Али Мустафаев)

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