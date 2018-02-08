Армянскому археологу запретили участвовать в конференции из-за исследований на оккупированных территориях Азербайджана

8 февраля 2018 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армянскому научному сотруднику Нжде Еранян запретили участвовать в научной конференции во Флоренции, посвященной погребальным памятникам курганам на территории Ирана и Кавказа, из-за того, что он вел исследования на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом “Новости-Армения” сказал сам Еранян, который является членом археологической группы Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении.

По словам Ераняна, ему отказали, сославшись на решение ЮНЕСКО, согласно которому запрещается проведение археологических исследований в зонах нерешенных конфликтов.

Он отметил, что возможности для обжалования нет. При этом, Еранян добавил, что это не первый случай, когда на международных площадках запрещают представлять работы, посвященные памятникам, находящимся на оккупированных территориях Азербайджана.

Как отмечается, решение было принято после того, как другие участники подали жалобу относительно предмета исследования армянского научного сотрудника, поскольку памятники, которые намеревается представить он, находятся в зоне нерешенного конфликта, что запрещено ЮНЕСКО.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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