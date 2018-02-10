Министр обороны Азербайджана дал поручения по обеспечению постоянной готовности войск к выполнению боевых задач (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе проведенного в субботу служебного совещания с учетом последней оперативной обстановки на линии фронта дал командному и начальствующему составу соответствующие указания по обеспечению постоянной готовности войск к выполнению боевых задач, безопасности личного состава и повышению уровня его морально-психологической подготовки, знаний и навыков, а также в других направлениях.

Как говорится в сообщении минобороны, к совещанию с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства и командиров объединений посредством видеосвязи также были привлечены ответственные офицеры объединений и соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Отметив выступление Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на VI съезде партии «Ени Азербайджан», в том числе высказывания главы государства об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и азербайджанской армии, министр обороны довел до внимания задачи, предстоящие к выполнению в текущем году.

Особо подчеркнув слова, сказанные Верховным Главнокомандующим о строительстве армии как о приоритетном вопросе, о вооружении страны, а также славной победе азербайджанской армии в ходе апрельских боев 2016 года, министр подчеркнул, что государство и народ неизменно высоко оценивают азербайджанского солдата.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.