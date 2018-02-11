МГ ОБСЕ призывает стороны нагорно-карабахского конфликта снизить напряженность на линии фронта

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны нагорно-карабахского конфликта предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии фронта, как это было согласовано в Женеве.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США, вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком 7 февраля встретились с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и 9 февраля президентом Армении Сержем Саргсяном, отмечается в заявлении.

"В обеих столицах сопредседатели провели консультации с министрами иностранных дел. Сопредседатели также 9-11 февраля отправились в Нагорный Карабах и посетили конкретные места в районах Зангелан, Губадлы, Агдам, Лачин и Кельбаджар", - говорится в заявлении.

Сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, взятых на саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности в Вене и Санкт-Петербурге, подчеркивается в заявлении.

Согласно заявлению, сопредседатели также выразили глубокую озабоченность касательно гибели людей на линии соприкосновения в последнее время. Сопредседатели призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня, а также воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

"Сопредседатели вновь заявляют о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта, базирующееся на основных принципах Хельсинкского акта, включая неприменение силы, территориальную целостность, равные права и самоопределение народов. Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего периода выборов", - говорится в заявлении соппредседателей.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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