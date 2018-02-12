Провалилась очередная провокация армян (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

12 февраля 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Провалилась очередная провокация противника, совершенная в Газахском направлении с целью нарушения азербайджано-армянской государственной границы. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

"Утром 11 февраля, воспользовавшись туманными погодными условиями, противник предпринял попытку пересечения передовых позиций Азербайджанской армии. Движущийся в направлении азербайджанских позиций автомобиль марки «УАЗ» с разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении был своевременно обнаружен специальными техническими средствами наблюдения и взят под контроль подразделениями Азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

Как отмечает минобороны, в результате предпринятых превентивных мер продвижение армянской разведгруппы было незамедлительно пресечено.

"Принужденная к отступлению группа противника, оставив свой автомобиль, спешно ретировалась на свои позиции. Отступивший к своим позициям противник, уничтожил, обстреляв из оружия, оставленный на территории автомобиль марки «УАЗ», - говорится в сообщении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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