Шахин Мустафаев: Работа немецких компаний на оккупированных территориях Азербайджана недопустима

13 февраля 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проинформировал немецкую сторону о компаниях, которые незаконно работают в оккупированном Нагорном Карабахе, сообщает во вторник минэкономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле, подчеркнул, что деятельность немецких компаний на оккупированных территориях Азербайджана является недопустимой.

В свою очередь, Вольфганг Бюхеле отметил, что изучит вопрос работы немецких компаний в Нагорном Карабахе и проинформирует об этом азербайджанскую сторону.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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