Друг моего врага – мой враг: чем Израиль не угодил Еревану?

Ревность официального Еревана к азербайджано-израильским отношениям - факт давно и широко известный. Стратегическое сотрудничество между двумя странами, особенно в оборонной сфере, всегда вызывало нескрываемое раздражение у армянского политического истеблишмента, не упускавшего ни единой возможности, чтобы вбить клин в отношения между Баку и Тель-Авивом. Армянские политтехнологи пытались и пытаются использовать малейшую возможность, чтобы изменить ситуацию к своей выгоде: начиная от израильско-турецкого дипломатического конфликта, и заканчивая постоянным сравнением Холокоста с пресловутым и вымышленным «армянским геноцидом».

И если во втором случае всё достаточно банально – ведь никакого геноцида попросту не было, так что Израиль не допустит, чтобы Холокост «склонялся» наравне с неким вымышленным событием. То в первом случае основную роль в сохранении хороших взаимоотношений как с Израилем, так и с Турцией в столь сложной геополитической обстановке сыграла успешная внешняя политика, проводимая правительством Азербайджана.

В Армении прекрасно понимают, что ни отказываться от сотрудничества с Азербайджаном, ни признавать их «геноцид» в Тель-Авиве не собираются, но, тем не менее, не оставляют безуспешных попыток.

И вот на днях, по сообщениям армянских СМИ, армянская делегация группы дружбы «Армения – Израиль» совершила визит в еврейское государство. За четыре дня визита было проведено 15 встреч (старались, ничего не скажешь), из которых шесть – в парламенте Израиля.

«При этом следует отметить, что в ходе визита у нас состоялись встречи не только с парламентариями, но и с министром обороны Израиля, в ходе которых обсуждались вопросы карабахского урегулирования», - об этом на пресс-конференции членов группы дружбы Армения – Израиль заявил глава армянской делегации, депутат от правящей Республиканской партии Армении Гагик Минасян.

Тут же Минасян добавляет, сетуя, что в ходе обсуждения этой проблемы израильский министр довольно часто проявлял выраженную, предвзятую проазербайджанскую позицию. Об этом армянская сторона, по словам главы делегации, не однократно высказывалась и в израильском парламенте, указывая на «ошибочность» (по мнению Минасяна, разумеется) азербайджанской позиции по вопросу карабахского урегулирования.

«Мы задали конкретный вопрос: это позиция конкретно самого министра, правительства Израиля, или какого-либо отдельного израильского чиновника», - задался вопросом армянский депутат.

«Члены армянской делегации затронули вопрос о продаже Израилем оружия Азербайджану, который активно использует его против армянской стороны, подчеркнув, что позиция Тель-Авива по данному вопросу для Еревана остается непонятной», – жалуется уже армянское издание.

Устами армянской делегации, по сути, сказано достаточно, однако в свете всего этого хотелось бы узнать, что именно непонятно официальному Еревану в позиции Израиля. Ведь буквально днём ранее Кнессет (израильский парламент) в ходе предварительного голосования отклонил законопроект о признании Израилем «геноцида армян», тем самым, дав ответ на многие вопросы официального Еревана. Против законопроекта высказался 41 депутат, за - 28 голосов. Подобный результат говорит о том, что традиционного разделения по принципу правительство—оппозиция не произошло, то есть в Тель-Авиве отношение к вопросу более или менее единодушное.

В политических кругах Армении к подобным «радостным» для них новостям могли бы уже давно привыкнуть, однако и в этот раз, не успели сведения о решении парламента Израиля добраться до Еревана, как на страницах армянских печатных СМИ и интернет-изданий появились очередные гневные статьи, бичующие всех и вся. А поводов для столь нервной реакции в последнее время хоть отбавляй. То Россия предает Армению, поставляя в Азербайджан современное вооружение, то подставляет Грузия, не открывая дорогу в Россию, то Иран лицемерит, заигрывая с официальным Баку.

Вот и автор одной из подобных статей, глубокомысленно рассуждая о роли «злобных» США, Турции, арабских стран, не упоминая, какие именно арабы ему ближе по духу. Далее автор плавно переключается на Израиль, рассказывая, как еврейское государство мешает жить арабам и армянам, видимо, делает неуклюжую попытку продемонстрировать некую близость с арабами, и сообщает о том, как его обрадовали и «морально удовлетворили» кадры сбитого израильского F-16.

Статья преисполнена истерики, отчаяния и неадекватности. Как известно, загнанный зверь начинает огрызаться, дёргаться. Покончив с темой Израиля, автор возвращается к излюбленным тактико-стратегическим фантазиям и откровениям армянских военачальников.

И тут выясняется ещё одна причина приступа желчи горе-автора: ему не дают покоя азербайджанские углеводороды, и он уже строит планы о том, как Армения сама могла бы получать прибыль от их продажи. Планы эти, однако, настолько абсурдны, что даже непонятно, с какого края за них браться. Откуда ни глянь – всё бред.

Интересно тут то, что авторы, подобные вышеупомянутому, любят рассуждать о том, как Армении «хорошо и без нефти». Более того, уже не первый год разномастные армянские эксперты дают «прогнозы», что у Азербайджана вскоре иссякнут углеводородные запасы. Однако в нефтегазовых компаниях с выводами армянских экспертов не знакомы и полагают, что запасов хватит надолго. Так долго, что скорее в самой Армении исчерпаются средства бюджета и закончатся деньги у населения.

О чем тут судить, если армяне не хотят уже возвращаться на родину из-за границы, уклоняясь от службы в армии. Служба Родине – долг каждого гражданина любой страны. Однако служба преступному, коррумпированному режиму, который отправляет своих граждан отдавать жизнь за оккупированные земли – дело совсем другое и, весьма неблагодарное.

В то время как Армению покидают сами армяне, желая быть подальше от творящегося на родине хаоса, горе-авторы продолжают вполне серьезно распространять националистическую, расистскую пропаганду антитурецкого, скорее даже антитюркского толка. В частности, в уже упомянутом материале говорится о ликвидации «чужих для армянского нагорья форм жизни», выдвигаются полные угроз наполеоновские планы.

Очевидно, что расхваливаемые автором военачальники способны реализовать эти планы разве что на страницах веб-сайтов. Но примечательно тут другое. Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, официальный Баку всегда ясно давал понять, что выдвигает обвинения в отношении преступного армянского правительства и его спонсоров, а вовсе не в отношении Армении, и ее граждан. Те же армяне Карабаха прекрасно соседствовали с азербайджанцами на территории республики в годы СССР, и будут полноправными гражданами после освобождения оккупированной территории Азербайджана. В Баку по разным оценкам проживает свыше двадцати тысяч армян. Более того, даже озвученный недавно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тезис о возврате азербайджанцев на исторические земли в Иреван, Гёйчу и Зангезур вовсе не подразумевает изгнания оттуда армянского населения. А вот армянские политики, несмотря на постоянные демагогичные обвинения в адрес Баку, регулярно не сдерживаются и проявляют свою националистическую сущность, срываясь в оголтелый расизм.

В Азербайджане пора бы привыкнуть к подобной истерике армянских политиков и СМИ: чем больших успехов будет добиваться Азербайджан, тем больше злости и зависти это будет вызывать у определенных кругов в Армении.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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