В Турции не забыли о Ходжалинском геноциде - лидер партии

20 февраля 2018 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции не забыли о Ходжалинском геноциде, сказал во вторник лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

Кылычдароглу отметил, что горе братского Азербайджана - наше горе.

"Просим милости Аллаха людям, погибшим во время Ходжалинского геноцида. Наши сердца бьются с Азербайджаном", - сказал Кылычдароглу.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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