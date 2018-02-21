Франция остается приверженной урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров - МИД

21 февраля 2018 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франция остается полностью приверженной урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, говорится в распространенном в среду сообщении МИД Франции.

Франция призывает стороны конфликта добросовестно работать в этом направлении, воздерживаясь от любых заявлений или действий, которые могут усугубить напряженность, говорится в сообщении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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