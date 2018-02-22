МИД: Совершенные Арменией преступления против Азербайджана, должны быть рассмотрены международным трибуналом

БАКУ /Trend/ - Преступления, совершенные Арменией в отношении Азербайджана, должны рассматриваться международным трибуналом. Об этом в четверг сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что территориальную целостность Азербайджана признают все международные организации. «Армения должна понять это. Армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Существующий статус-кво неприемлем, и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД добавил, что преступления, совершенные Арменией в отношении Азербайджана, должны быть серьезно расследованы, рассмотрены в международном трибунале и им должна быть дана оценка. «В этом процессе присутствуют двойные стандарты. Азербайджан делает все возможное для того, чтобы преступления армян в отношении Азербайджана были расследованы, и им была дана оценка в международной плоскости», - отметил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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