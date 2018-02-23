О погибших в Ходжалы всегда будут помнить - турецкий профессор

23 февраля 2018 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ходжалинская трагедия никогда не будет забыта и является раной на совести человечества.

Об этом в пятницу на выставке в Техническом университете Йылдыз в Стамбуле сказал ректор университета, профессор Яшар Хаджисалихоглу.

ОН отметил, что о погибших в Ходжалы всегда будут помнить.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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