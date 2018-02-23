В Литве состоялся флешмоб, посвященный Ходжалинской трагедии

БАКУ /Trend/ - При поддержке посольства Азербайджана в Литве активные члены Литовской организации азербайджанской молодежи провели в центре Вильнюса флешмоб, посвященный Ходжалинскому геноциду, говорится в пятницу в сообщении посольства.

Мероприятие, проведенное по специальному разрешению мэрии Вильнюса, состоялось в местах большого скопления гостей города и перед зданием мэрии.

Слово #KHOJALY было выложено на площади 100 квадратных метров более 2000 свечами, которые горели всю ночь.

Наряду с азербайджанскими студентами, получающими образование в университетах Вильнюса и Каунаса, во флешмобе также активное участие принимала литовская молодежь.

Ранее при организации посольства и Литовского центра крови была проведена акция по сдаче крови, посвященная жертвам Ходжалы. Наряду с дипломатами в акции приняли участие представители диаспоры, азербайджанские студенты, литовская молодежь.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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