ООН поддерживает усилия МГ ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - генсек

28 февраля 2018 23:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООН поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в ходе встречи с постоянным представителем Армении при ООН сказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь ООН подтвердил неизменную поддержку ООН усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отмечают армянские СМИ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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