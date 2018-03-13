Церетели: Мирное решение нагорно-карабахского конфликта является главнейшей целью ОБСЕ

"Одной из важнейших и приоритетных задач для ПА, и для самой ОБСЕ является участие в урегулировании и мирном разрешении конфликтов. Мы открыто заявляем, что, к сожалению, имеются недостатки по многим направлениям и, в первую очередь, по замороженным конфликтам. Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, то мы, безусловно, поддерживаем усилия сопредседателей МГ ОБСЕ", - сказал Церетели, подчеркнув, что мирное решение конфликта является главнейшей целью ОБСЕ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.