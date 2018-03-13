Румыния поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта - депутат

13 марта 2018 20:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Румыния поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в полном соответствии с принципами и нормами международного права, сказал Trend депутат парламента Румынии, президент парламентской группы сотрудничества между Азербайджаном и Румынией Виктор Пол Добре.

“Наша позиция по Нагорному Карабаху всегда была ясной и последовательной в соответствии с нашей оценкой затяжных конфликтов. Будучи причиной трагической гибели людей и человеческих страданий, эти конфликты серьезно препятствуют стабильности и устойчивому развитию региона. Мы будем и впредь поддерживать мирное решение нагорно-карабахской проблемы”, - сказал Добре.

Он подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта должен придерживаться принципов территориальной целостности и суверенитета.

“Мы также поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ по решению этого конфликта и надеемся, что они приведут к позитивным результатам”, - сказал Добре.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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