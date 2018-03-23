Офис Каспшика активно содействовал продвижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта – отчет

23 марта 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 2017 год личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его команда проводили мониторинговые тренинги, обеспечивая тем самым постоянный анализ ситуации в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, говорится в отчете ОБСЕ по итогам 2017 года, обнародованного в пятницу.

«Офис Каспшика активно содействовал работе действующего председателя ОБСЕ и сопредседателей Минской группы по продвижению мирного процесса и обеспечению незамедлительного реагирования на любые вспышки насилия. В 2017 году Каспшик с согласия сторон конфликта продолжил поиск путей для продвижения дальнейших мер по укреплению доверия», - говорится в отчете.

Кроме того, в отчете отмечается, что при поддержке сторон посол Каспшик и его команда в прошлом году провели 24 мониторинга; шесть из них были проведены на армяно-азербайджанской границе и 18 - на линии соприкосновения. Эти мероприятия также позволили представителям Группы планирования высокого уровня ОБСЕ четыре раза посетить этот регион, говорится в отчете организации.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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