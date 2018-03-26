ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции около 100 раз за сутки

26 марта 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с использованием крупнокалиберных пулеметов в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 97 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 109 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 25 марта 09:26
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 106 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 24 марта 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня почти 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 марта 09:34
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 18 марта 09:53
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 115 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 09:41
В течение суток ВС Армении нарушили режим прекращения огня 106 раз
Нагорно-карабахский конфликт 11 марта 09:39
В течение суток ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 10:10
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 9 марта 09:11
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 132 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 28 февраля 09:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 114 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 09:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 24 февраля 09:43
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 18 февраля 11:08
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 февраля 09:55
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов - Минобороны
Нагорно-карабахский конфликт 6 февраля 13:38
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 4 февраля 10:09
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 3 февраля 10:29
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 28 января 09:42
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 14 января 10:02