Военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении – замминистра (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении и обернется неизбежной трагедией армянского народа. Об этом сказал заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, комментируя последнее интервью начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.

Замминистра отметил, что, делая подобные безответственные заявления, руководство армянских вооруженных сил продолжает обманывать армянский народ, который утратил веру в будущее.

«Всем известно, что в одном из своих выступлений президент Армении Серж Саргсян для того, чтобы оправдать свою безуспешность признался, что в ходе апрельских боев они воевали вооружениями и техникой, произведенной в 80-х годах прошлого века. Поэтому, высказанное Акопяном мнение о том, что якобы азербайджанская армия может понести серьезные потери, а также бравада новым вооружением, когда в течение двух последних лет Арменией было закуплено всего два-три артиллерийских орудия и одна ракетная система, выглядят абсурдно», - отметил Велиев.

Замминистра подчеркнул, что даже ведущие страны мира, обладающие сильной экономикой и финансовыми возможностями, не в состоянии за короткое время полностью перевооружить свои армии. Поэтому, подобные заявления, сделанные руководством Армении, существующей за счет подачек и кредитов, просто смехотворны.

«В своем интервью Акопян говорит о боеготовности армянской армии, ситуации на линии фронта, перспективах начала боевых операций, а также о том, что якобы они смогут отразить натиск азербайджанской армии. Начальник Генштаба ВС Армении связывает это с «семилетней программой модернизации армии», которую они намереваются осуществить. Однако, даже разговоры о реализации подобных программ в Армении, где наблюдается полное разобщение в обществе, разрушена экономика, где царит трагическая демографическая ситуация, и в армии которой отсутствует дисциплина, выглядят просто фантастично», - подчеркнул Велиев.

Замминистра добавил, что если раньше военное руководство Армении рассказывало сказки своему народу о «непобедимости линии Оганяна», то теперь они рассказывают о «непобедимости линии Саргсяна».

«В действительности же апрельские бои показали, что решить этот конфликт можно, и ничто не сломит решимость азербайджанского народа освободить свои земли. Просто Азербайджан сторонник решения конфликта на основе норм и принципов международного права, и верит в эту возможность. Но если вопрос не решится мирным путем, то Азербайджан обязательно воспользуется правом обеспечить свою территориальную целостность посредством любых сил и средств. И тогда военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении и обернется неизбежной трагедией армянского народа», - подчеркнул замминистра обороны Керим Велиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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