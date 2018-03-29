И сегодня продолжается политика геноцида, испокон веков проводимая армянами – турецкий профессор

БАКУ /Trend/ - На Кавказе не удается восстановить мир из-за политики агрессии и геноцида армян.

Об этом в четверг в Баку на международной научной конференции «100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современное время» сказал директор Стратегического исследования «Новая Турция» Кемаль Чичек.

Он отметил, что армяне совершили этническую чистку на государственном уровне только для того, чтобы создать государство, в котором будут проживать только армяне.

«Все страны региона многонациональные. В Азербайджане проживают армяне, русские, иранцы и представители других народов. В Армении же, кроме армян, больше никто не живет. Просто создано государство, состоящее из одних армян», - сказал Чичек.

Профессор отметил, что после того, как армяне оккупировали Нагорный Карабах, они не оставили там ни одного азербайджанца, ни одного мусульманина.

«Это говорит о том, что политика геноцида, которую армяне проводили испокон веков, продолжается и сегодня. То, что произошло в Ходжалы, тоже продолжение политики геноцида, проводимой армянами. Там азербайджанцы были убиты только за то, что являются азербайджанцами», - сказал профессор.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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