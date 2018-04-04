Арье Гут: Виновники Ходжалинского геноцида находятся у руководства Арменией и остаются на свободе

4 апреля 2018 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Виновники Ходжалинского геноцида находятся у руководства Арменией и остаются на свободе.

Об этом сказал глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", известный эксперт в области международных отношений Арье Гут в интервью изданию «Вестник Кавказа».

«Я всегда пишу в газете Jerusalem Post, в которой являюсь политическим аналитиком и блогером, что отличие Ходжалинской трагедии от катастрофы европейского еврейства в том, что большинство виновников Холокоста понесли наказание после Нюрнбергского процесса. А те из них, кто не был осужден, понесли наказание благодаря израильской разведке. С Ходжалы ситуация другая. Виновные - люди, которые сегодня находятся у руководства Республикой Армения, остаются на свободе, и никто из них не понес наказания. Это страшно. Преступники должны понести наказание. К сожалению, двойные стандарты в международных отношениях этого не позволяют», - сказал он.

Гут отметил, что в Израиле проводятся мероприятия, "круглые столы" и в рамках университетов, и в рамках политического диалога с партиями и движениями, где рассказывается о трагедии в Ходжалы.

«Фонд Гейдара Алиева нам очень помогает в этом. В 2013 году мы провели Год Ходжалы. Прошла большая фотовыставка ”Justice for Khojaly” в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы". Мы, выходцы из Азербайджана, видели ту трагедию своими глазами. Самое страшное заключается в том, что страдают невинные люди. В чем были виноваты дети, старики, уничтоженные, убитые только лишь потому, что они были азербайджанцами?» - сказал эксперт.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Ляман Зейналова)

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