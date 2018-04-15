Минобороны Азербайджана об очередной провокационной лжи армян

15 апреля 2018 23:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянских СМИ информация о том, что ВС Азербайджана якобы обстреляли автомобильную дорогу Баганис-Воскепар - очередной вымысел. Об этом сообщили Trend в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

"Это очередная провокационная ложь армянской стороны", - заявили в министерстве.

Отметим, что армянские СМИ в воскресенье распространили информацию о том, что якобы 15 апреля азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового вида оружия в направлении села Баганис. И в целях безопасности был перекрыт участок автотрассы Баганис-Воскепар.

(Автор: Самир Али)

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