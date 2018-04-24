Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Настало время дать четкую оценку действиям властей Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - соседняя с Арменией страна, поэтому ему небезразлична ситуация в Армении. К сожалению, из-за недальновидной политики армянских властей страна не просто оказалась в региональной изоляции и в сложных социально-экономических условиях, но и практически на грани гражданской войны.

Об этом сказала в ходе весенней сессии ПАСЕ член делегации Азербайджана Севиндж Фаталиева.

Она отметила, что сегодня взоры многих обращены на Ереван. Но кто знает, что происходит в армянской провинции? Армянские правозащитники активно делятся информацией в социальных сетях, сообщают о многочисленных приводах в полицию, арестах.

"Причем, если в Ереване подвергают приводу тех, кто блокирует здания правительственных учреждений, то в других городах задерживают просто обычных манифестантов, к которым применяются серьезные средства воздействия. Разумеется, это не афишируется властями, однако правозащитные организации Армении бьют тревогу. Ереван – столица, поэтому все происходящее там находится в центре внимания, но то, что происходит в других городах, остается вне поля зрения международных организаций", - сказала Фаталиева.

Депутат подчеркнула, что это не первые масштабные протесты в Армении.

"Однако всякий раз протест сотен тысяч людей жестоко подавляется. Международные организации и развитые демократии мира довольно мягко реагируют на происходящее. При таком равнодушии остального мира армянская власть действует на протяжении десятилетий, форматирует, переформатирует свою власть в угоду правящему, узурпировавшему политическую власть клану, и даже массовые протестные выступления, которые призваны обратить внимание международной общественности на беспредел, который там происходит, получают весьма обтекаемые оценки. Думаю, настало время дать четкую оценку действиям властей Армении, которые так же безнаказанно оккупируют азербайджанские территории, как и воюют с собственным народом", - сказала депутат.

(Автор: Али Гасымов)

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