ООН призывает стороны нагорно-карабахского конфликта активизировать усилия по мирному урегулированию

24 апреля 2018 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООН призывает стороны армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта активизировать усилия по мирному урегулированию, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованном во вторник на сайте организации.

«Генеральный секретарь ООН присоединяется к недавнему заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призывающему стороны предотвратить любую потенциальную эскалацию вдоль линии соприкосновения войск и активизировать усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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