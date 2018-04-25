Азербайджанский депутат об очередном проявлении двойных стандартов в ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - В очередной раз мы стали свидетелями двойных стандартов, господствующих в ПАСЕ. При каком-либо незначительном событии в Азербайджане они начинают днями обсуждать его. Но ими не затрагиваются, не обсуждаются серьезные процессы, происходящие сегодня в Армении.

Об этом в среду сказала член делегации Азербайджана в ПАСЕ Севиндж Фаталиева.

«Армения сегодня находится на краю пропасти. В борьбе между народом и правительством приоритетной является позиция народа. Для нас так же важны процессы, происходящие в этой стране. Эти процессы сказываются на регионе, повестке дня ПАСЕ», - отметила Фаталиева.

По ее словам, ПАСЕ сразу выражает свою позицию по событиям, происходящим в мире.

«Когда на Ближнем Востоке и в других странах происходят демонстрации, акции и не учитываются воля, позиция народа, ПАСЕ, другие международные структуры сразу же реагируют и требуют установления демократии в этих странах и обеспечения свобод. Однако по Армении не делается никакого заявления, ситуация в этой стране не анализируется, нет ни осуждений, ни замечаний», - добавила Фаталиева.

Депутат подчеркнула, что это показывает слабость организации, демонстрирует, насколько она далека от позиции свободы.

Отметим, что 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля армянская оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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