Россия надеется на возобновление переговоров между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому конфликту – МИД

26 апреля 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия искренне надеется на то, что после стабилизации внутренней ситуации в Армении переговоры по нагорно-карабахскому конфликту между Азербайджаном и Арменией возобновятся.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

“Мы неоднократно озвучивали свою позицию по решению нагорно-карабахского конфликта. Это вопрос мирных политических переговоров и договоренностей, и осложнения в этом вопросе никоим образом не должны произойти. Выход должен быть исключительно в мирном переговорном русле”, - сказала Захарова.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пашинян: Оппозиция Армении приняла стратегические решения о втором раунде революции
Армения 18:03
Внедрение международных стандартов бухучета не должно затронуть малый бизнес в Азербайджане - депутат
Бизнес 17:58
Россия и Китай призвали участников СВПД придерживаться договоренностей
Россия 17:58
Азербайджан, РФ и Иран создают рабочую группу по объединению энергосистем (ФОТО)
Энергетика 17:51
Россия будет выполнять СВПД до тех пор, пока это делают другие участники
Россия 17:20
"Сухой" ведет работу с иранскими компаниями по новым договорам на поставку самолетов
Бизнес 17:11
Лавров и Зариф обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Россия 17:01
МИД РФ ожидает, что ОЗХО подготовит доклад по сирийской Думе как можно быстрее
Россия 16:58
Лавров и Налбандян обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Россия 16:55
«Азербайджанская промышленная корпорация» объявила тендер
Тендеры 16:39
Узбекистан откроет в России текстильную фабрику
Бизнес 16:28
Крупный производитель органических удобрений поможет увеличить плодородие земель в Азербайджане
Бизнес 15:47
Замглавы МИД России обсудил с послом Италии ситуацию в Сирии и СВПД
Россия 15:41
Истинной целью "доклада о коррупции" является попытка очернить некоторые страны - азербайджанский депутат
Политика 15:31
СМИ: Карапетян станет председателем РПА на ближайшем съезде партии
Армения 15:13
Эльшад Гасанов: Антиазербайджанские группы в ПАСЕ пытаются запятнать имидж страны ложной информацией
Политика 15:01
В Азербайджане построят десятки заводов по производству органических удобрений
Бизнес 14:10
Ростех: Решение о поставках С-300 в Сирию пока не принято
Россия 13:46