Армяне обстреляли в Агдаме гражданский автомобиль

3 мая 2018 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армяне обстреляли в Агдаме автомобиль, в котором находилась бригада, занимающаяся ремонтом артезианских колодцев, сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти Агдамского района.

Согласно информации, инцидент произошел вчера вечером на территории села Чеменли Агдамского района. По счастливой случайности, люди, находившиеся в автомобиле, не пострадали.

Автомобиль был обстрелян с оккупированных территорий Агдамского района. Находившиеся в нем люди вынуждены были покинуть место происшествия. В настоящее время эвакуация автомобиля возможной не представляется.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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