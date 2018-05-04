Россия и впредь будет содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта – МИД (Версия 2)

4 мая 2018 15:55 (UTC+04:00)

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МОСКВА/Trend/ - Россия и впредь будет содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend.

«Со своей стороны я хотела бы ещё сказать, что, безусловно, по этой проблематике мы занимаем очень последовательную линию и, в общем, от неё не отступаем, поэтому мы и впредь будем оказывать содействие сторонам. Но нужно дождаться стабилизации политической ситуации в Армении. Армения сейчас переживает непростые политические времена, я думаю, что нужно дождаться, когда ситуация в политической сфере всё-таки стабилизируется окончательно, когда народ, политические силы, политические движения, мы очень надеемся в правовом конституционном поле, определяться с составом руководящих органов», - сказала Захарова.

И после этого, полагает пресс-секретарь МИД, что будут все возможности для решения внешнеполитических проблем, в том числе, и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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