Самед Сеидов: Попытки Армении выйти на рынки России и Казахстана с продукцией из Нагорного Карабаха предотвращались не раз

8 мая 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предотвратил попытки Армении выйти на рынки России и Казахстана с продукцией из Нагорного Карабаха. Об этом сказал во вторник в Баку председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов в рамках второй сесссии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

"Такие попытки предпринимались несколько раз. Однако нас незамедлительно информировали об этом, в результате чего мы сразу же достигали положительных результатов в этом направлении. В некоторых случаях эти товары вовсе изымались с рынка", - сказал Сеидов.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт - это не замороженный, а продолжающийся конфликт, который имеет очень негативные последствия.

"Он представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы", - сказал Сеидов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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